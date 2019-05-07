نيفيل: صلاح ضمن 5 لاعبين لا يمكن استبدالهم في ليفربول

الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل

قال جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق إن هناك خمسة لاعبين يمكن وصفهم بمن لا يمكن استبدالهم أبدا على مدار الموسم بالنسبة لليفربول، وفي مقدمتهم محمد صلاح. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح نيفيل: "تم انتقاد افتقار ليفربول للعمق في التشكيل هذا الموسم كثيرا".

وأضاف "بالنسبة لي إن كان ليفربول عانى من بعض الإصابات على مدار الموسم لربما عانى كثيرا".

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وواصل "محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني جميعهم كانوا متواجدين طوال الموسم وكذلك فيرجيل فان دايك وأليسون".

وتابع "هؤلاء اللاعبين الخمسة جميعهم يمكنني أن أصفهم بأنه لا يمكن استبدالهم".

وأردف "إن تعرض أحد هؤلاء للإصابة لفترة طويلة سابقا فأعتقد أن شكل الموسم كان ليتغير ويعاني ليفربول".

وأتم "ما يمتلكه ليفربول على مقاعد البدلاء هم لاعبون يمكنهم المشاركة لدقائق قليلة للغاية مثل ستوريدج ولالانا وشاكيري وأوريجي، يمكنهم جميعا أن يمنحوك شرارة صغيرة في آخر لحظات المباراة".

ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة يوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الفريق الإسباني قد فاز بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد قال في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة إن محمد صلاح وروبيرتو فيرمنيو لن يشاركا في مواجهة برشلونة. (طالع التفاصيل)

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لليفربول بدون صلاح وفيرمينو ضد برشلونة؟

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