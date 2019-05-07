بالفيديو - إيقاف حكم 10 سنوات بسبب قناع مكسيكي

اقتحم حكم أرضية ملعب في أحد مباريات دوري مدينة كانبرا في أستراليا مرتديا قناع مصارعة مكسيكي ليتم إيقافه 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

ودخل الحكم أرضية الملعب في الشوط الثاني أثناء إقامة لقاء بين كوما وودن وستون، مرتديا قناعا وأشهر لحكم الساحة البطاقة الحمراء.

وقام أحد اللاعبين بنزع القناع للكشف عن هوية الشخص الدخيل على أرضية الملعب، وهو حكم سابق اتخذ هذا الموقف للاعتراض على معاملة لجنة الحكام في كانبرا خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.

وقررت لجنة الكرة في كانبرا بإيقاف الحكم 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، وهو ما يعني عدم قدرته على حضور المباريات من الهواة وحتى المباريات الدولية.

وتبحث اللجنة إيقافه بشكل دولي وليس داخل أستراليا فقط.

رئيس اللجنة فيل برون أخبر كانبرا تايمز "ليست تجربة جيدة بإن يدخل شخص مرتديا قناع مباشرة إلى اللقاء، لقد ترك الحكم يشهد بالتهديد والترهيب".