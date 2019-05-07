مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مايو 2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول ينتظر معجزة أمام برشلونة

يوم كروي هادئ يُختتَم بتحديد الطرف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، إما بانتصار المنطق، أو تحدث المعجزة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مايو 2019 والقنوات الناقلة والمعلقين. يمكنك متابعة كافة المواعيد من هنا

في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ودون النجم المصري محمد صلاح، يستقبل ليفربول الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني على ملعب أنفيلد في التاسعة مساءً، بغية تعويض هزيمته ذهابا 0-3.

المباراة تُنقَل عبر beIN Sports 1، ويعلّق عليها عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

وفي دوري أبطال آسيا يستقبل النصر السعودي نظيره الوصل الإماراتي في التاسعة مساء على استاد الملك فهد الدولي، وتُنقل عبر beIN Sports 2.

كما يحل الاتحاد السعودي ضيفا على الريان القطري في قمة عربية أخرى بالثامنة والنصف مساءً، عبر beIN Sports 3، بتعليق علي محمد علي.

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