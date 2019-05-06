عبد الغني: استبعدت من كأس الأمم 3 ساعات بسبب "كوب شاي"

استعاد مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة كواليس مثيرة من تتويج مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 1986، مشيرا إلى استبعاده من البطولة بسبب واقعة كوميدية.

وقال عبد الغني خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي "أسياد إفريقيا": "لقد فاز المنتخب بكأس الأمم بعد تجهيزه بشكل جيد في بطولة 1984 بكوت ديفوار، حيث تأهلنا لقبل النهائي وتقدمنا على نيجيريا بهدفين، لكن انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 وخسرنا بركلات الترجيح".

وأضاف: "أما في كأس الأمم 1986، فقد صدر قرار باستبعادي استمر 3 ساعات فقط بسبب مشادة حامية بيني وبين حسن مختار مدرب حراس المرمى بالمنتخب، لأنه منعني من تناول كوب شاي".

وأشار "قلت له حينها (ما شأنك أنت مدرب حراس مرمى)، ليقوم بدوره بتصعيد الأمر لاتحاد الكرة ليصدر قرار باستبعادي من قائمة البطولة".

وتابع: "توجهت إلى منزلي، ثم تلقيت اتصالات هاتفيا من مدرب المنتخب مايكل سميث، وطالبني بالعودة إلى معسكر المنتخب في ملعب المقاولون العرب".

وأتم مجدي عبد الغني في هذه النقطة: "لقد قال لي سميث إذا لم أعد للمنتخب فإنه أبلغ المسؤولين بأنه لن يحاسب على نتائج الفريق في البطولة، وبالفعل عدت وساهمت في تتويج مصر بالكأس الغائبة منذ عام 1959".

وعن البطولة المقبلة قال إن استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية، لا يكفي فقط لتتويج المنتخب باللقب.

وأضاف عبد الغني "استضافة البطولة لا يكفي للفوز بها، ولكنها ستمنح اللاعبين الدافع والإصرار على تحقيق هذا الإنجاز والاستفادة من الحضور الجماهيري".

وتابع: "أثق أن اللاعبين سيكونوا على مستوى المسؤولية، ولأول مرة يضم المنتخب بين صفوفه عدة لاعبين محترفين على مستوى عال، كما أن اتحاد الكرة لم يبخل بشيء على المنتخب".

وواصل: "كما أن اللاعبين يريدون أيضا نسيان ما حدث في كأس العالم بعدم النجاح في الفوز بأي مباراة، فهم قادرون على إسعاد الجماهير في كأس الأمم".

وأكد مجدي عبد الغني في ختام تصريحاته: "هناك لائحة منفصلة ومبالغ مالية كبيرة من التبرعات والمكافآت للاعبين حال الفوز بكأس الأمم الإفريقية، فهذه اللائحة متفق عليها قبل البطولة".

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