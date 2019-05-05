يرى عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق الزمالك لرجال السلة أن التتويج بلقب الدوري بعد غياب 12 عاما هو تكليل لجهود الفريق والدعم القوي من مجلس الإدارة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءات بنهائي دوري السوبر.

ونجح الزمالك في العودة إلى منصات التتويج بعد غياب 12 عاما إذ كان أخر لقب دوري حصل عليه الفارس الأبيض في 2007.

وتواصل FilGoal.com مع عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك وقال: "البطولة غائبة عن الفريق منذ 12، والحمد لله جاء التتويج بعد الجهد المبذول وتكليل للمجهود طوال الموسم".

وأضاف "حصلنا على دعم قوي من مجلس الإدارة الذي وفر لنا كل سبل الراحة من خلال التعاقد مع أفضل محترف أجنبي جاء في الشرق الأوسط وهو ستوجلين".

وتابع "ولم يتوقف الأمر عند ذلك إذ تعاقد مجلس الإدارة مع لاعبين صغار هم في الأصل أبناء النادي بعد خروجهم سابقا".

وتطرق عصام عبد الحميد للحديث عن دور معنوي قائلا: "جلسة رئيس النادي معنا وتحفيزنا بجانب مساندة الجمهور كانت داعم قوي لنا للتتويج".

وتابع "بالإضافة إلى أولاد النادي الذين كانوا لهم دور في مساندتنا مثل شيكابالا وعبد الواحد السيد وأحمد الميرغني ولاعبوا فريق اليد".

وبالتحدث عن طموحات الفريق الخطوة المقبلة أوضح المدير الفني للزمالك "ستوجلين أحدث فارق كبير معنا، وسنعقد جلسة معه قبل سفره للاتفاق على تجديد عقده".

وتابع "هناك رغبة من اللاعب في التواجد مع الزمالك وسنحاول الوصول إلى اتفاق".

وأتم حديثه "لدينا طموحات قوية في ظل المشاركة في البطولة الإفريقية، وبالتأكيد هدفنا الفوز دائما، لكن مازال من المبكر الحديث عن ذلك وبالتأكيد سيكون هناك ترتيب للأمور الخاصة بذلك".

طالع أيضا:

الزمالك ينتظر سابقة تاريخية ضد النجم الساحلي.. وسبب للتفاؤل

المنتخب لـ في الجول: ليفربول طمأننا بشأن إصابة صلاح.. وتلك آخر استعداداتنا لكأس الأمم

تشكيل الزمالك المتوقع – عبد العزيز يجاور طارق حامد ومفاضلة في وسط الملعب ضد النجم الساحلي

تشكيل الأهلي المتوقع – الشحات يبدأ ضد النجوم.. ومفاضلة في الظهير الأيمن

فتح الله لـ في الجول: مواجهة الأهلي في غاية الصعوبة.. وفرص بقاء النجوم 5%