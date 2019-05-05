قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إنه لا داع للقلق بشأن إصابة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي بالنادي الإنجليزي طمأن نظيره المصري. وذلك في تصريحاته لـFilGoal.com.

وصرح لهيطة قائلا: "الأمور مطمئنة تماما، هناك تواصل مستمر مع ليفربول والطاقم الطبي هناك والجميع طمأننا تماما، كل شيء مطمئن للغاية ولا يجب أن يقلق أحد".

وأضاف "لا يمكن أن نجزم بجاهزيته فيما هو قادم من مباريات مع ليفربول فذلك منوط بالنادي ومدربه فقط، لكن بالنسبة لنا الأمور مطمئنة للغاية واللاعب حالته الصحية سليمة ومتفائلين خيرا خلال الساعات المقبلة".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة نيوكاسل يوم السبت والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-2، الإصابة جاءت في الدقيقة 70 بعدما اصطدم رأسه بفخذ مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل.

ولم يستطع صلاح الحركة قبل أن يخرج باكيا على نقالة من الملعب. وظهر اللاعب فيما بعد يخرج من ملعب المباراة بعد انتهاءها وهو يسير بشكل طبيعي.

وتطرق لهيطة للحديث عن ترتيبات المنتخب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية قائلا: "وفقا للترتيبات فسيتجمع كل اللاعبين سواء محترفين أو محليين يوم 6 من الشهر المقبل".

وواصل "القائمة التي سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة ستكون ما بين 29 و30 لاعبا، يوم 11 يونيو سيتم إرسال القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا".

وتابع "كما أن أمامنا وقت حتى مباراة زيمبابوي في افتتاحية البطولة، إذ يحق لنا قبلها بـ24 ساعة استبدال لاعب لكن بشرط تقديم تقرير طبي".

وأردف "لدينا مباراتين يومي 13 و16 من الشهر المقبل أمام تنزانيا وغينيا الاستوائية وسنخوضهما على ملعب برج العرب".

وواصل "يوم 17 يونيو سنعود إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق حتى أول مباراة".

وأتم "تدريباتنا بداية من يوم 17 يونيو ستكون على استاد الكلية الحربية حتى خوض مواجهة زيمبابوي".

منتخب مصر يخوض أولى مواجهاته في المجموعة الأولى أمام زيمبابوي ضمن افتتاحية البطولة يوم 21 من شهر يونيو المقبل.

طالع أيضا

ماذا قال كلوب عن إصابة صلاح

أول تحديث عن إصابة صلاح

فرمان من إدارة الأهلي ضد بريزنتيشن

شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام نيوكاسل

العرب يحكمون إفريقيا