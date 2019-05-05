هاني رمزي: أعتقد أن إصابة صلاح لن تمنعه من مواجهة برشلونة

قال هاني رمزي المدرب العام للمنتخب إن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، لا تبدو خطيرة.

وصرح رمزي عبر قناة (أون سبورت): "أي إصابة لصلاح مقلقة لمصر وللجهاز الفني، لقد حاولنا التحدث مع اللاعب عقب المباراة، كما أن طبيب المنتخب تواصل مع طبيب ليفربول بعد اللقاء بساعة في ظل البروتوكول الذي يجمعنا بكل الاجهزة الفنية والطبية لأندية محترفينا في الخارج".

وأضاف: "صلاح أصيب ارتجاج خفيف ودوار، ولم يقدر على استكمال اللقاء، ثم استفاق بعد 5 دقائق، وتابع الوقت المتبقي من المباراة في غرفة خلع الملابس ثم غادر الملعب على قدميه".

وأشار مدرب المنتخب: "إصابات الرأس دائما مقلقة، لذا سيجري محمد صلاح أشعة مقطعية للاطمئنان على حالته".

واستدرك هاني رمزي: "لكن أعتقد أن الإصابة لن تمنع صلاح من المشاركة أمام برشلونة، حالته جيدة وننتظره في مواجهة برشلونة وكذلك كأس الأمم الإفريقية، ليكون سببا في فوز المنتخب باللقب".

وشدد: "بلا شك صلاح من الأسلحة القوية جدا للمنتخب مع باقي زملائه، فهو يقوم بدور هائل في الدوري الإنجليزي، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة، ونتمنى أن يفوز أيضا باللقب لأنه سيؤثر على حالته المعنوية".

وواصل رمزي: "كل الفرق تحترم منتخب مصر فهو مرشح دائم للبطولة وكذلك تواجد صلاح يمنح اللاعبين والجهاز الفني والجماهير ثقة كبيرة، نتمنى التوفيق لكل اللاعبين لأن بطولة كأس الأمم صعبة، وأن يحالفنا التوفيق لاختيار قائمة مناسبة للفوز بالبطولة".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة نيوكاسل يوم السبت والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-2، الإصابة جاءت في الدقيقة 70 بعدما اصطدم رأسه بفخذ مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل.

ولم يستطع صلاح الحركة قبل أن يخرج باكيا على نقالة من الملعب. وظهر اللاعب فيما بعد يخرج من ملعب المباراة بعد انتهاءها وهو يسير بشكل طبيعي.

وأتم تصريحاته: "لعبت 6 بطولات إفريقية وأعلم أن الجماهير تتعطش للفوز باللقب وأثق أنهم سيدعموننا فهم السلاح الأقوى ورقم واحد للفوز بكأس الأمم، وأعدهم أننا سنحاول قدر الإمكان وسنختار 23 مقاتلا للفوز باللقب ليكون فاتحة خير للتأهل لمونديال 2022".

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