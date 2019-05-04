الأهلي يمنع " بريزنتيشن" من دخول مبارياته لحين سداد المستحقات المتأخرة

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب منع شركة "بريزنتيشن" من دخول مبارياته في الدوري المصري، بداية من لقاء سموحة، وذلك لحين سداد المستحقات المتأخرة.

مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا مساء اليوم السبت لمناقشة العديد من الملفات، قبل أن يعلن المجلس قراراته.

القرار الأول لمجلس إدارة الأهلي هو منع شركة "بريزنتيشن" من دخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري، لحين سداد جميع المستحقات المتأخرة.

وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي " نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام".

"بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها بتاريخ ١١ـ ٥ـ ٢٠١٩، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة"، وفقا للبيان الرسمي.

أما باقي القرارات فكانت إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية لمدة 3 سنوات، وفقا للائحة النادي.

ووافق مجلس الأهلي على إقامة دورة رمضانية لكرة القدم لأعضاء النادي في المراحل العمرية المختلفة، على أن يعلن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستعرض المجلس ما توصلت إليه اللجنة المسئولة عن مصيف النادي الجديد في الساحل الشمالي، وقام بتشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي؛ للبحث عن آلية إدارة المصيف وفقًا لمعايير وضوابط النادي، وفقا للبيان.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم يوم الأحد في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

وحصد الأهلي 64 نقطة من 28 مباراة، نفس عدد نقاط بيراميدز الذي لعب 30 مباراة.

بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل النجوم المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري بـ 25 نقطة من 30 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجوم من هنا

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