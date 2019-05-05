مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي والإسماعيلي وبيراميدز

سبت كروي انتهى، وموعدا الآن مع الأحد الكروي الناري. فكونوا على الموعد.

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في التاسعة مساءً، يحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1.

ويلعب نهضة بركان المغربي أمام الصفاقسي التونسي في السادسة مساءً في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1.

في الدوري المصري، يلعب الأهلي أمام النجوم في السابعة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

بينما يلعب بيراميدز أمام المصري في الخامسة والنصف على أون سبورت.

وفي ربع نهائي كأس مصر، يلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً على أون سبورت 2.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على هدرسفيلد في الثالثة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب تشيلسي أمام واتفورد على بي إن سبورتس 2.

ويلعب أرسنال أمام برايتون في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات إسبانيا ستكون بين ريال مدريد وفياريال في الرابعة والربع على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا يلعب جنوى أمام روما في السادسة مساءً ثم نابولي أمام كالياري في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

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