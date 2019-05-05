مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي والإسماعيلي وبيراميدز

الأحد، 05 مايو 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - النجم الساحلي

سبت كروي انتهى، وموعدا الآن مع الأحد الكروي الناري. فكونوا على الموعد.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

في التاسعة مساءً، يحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1.

أخبار متعلقة

لوفرين مازحا عن إصابة صلاح: لا يتذكر من أنا.. لا تقلقوا هو بخير بالفيديو – سيلتا فيجو يقترب جدا من البقاء بالفوز على رديف برشلونة كلوب: صلاح يبدو بخير.. شاهد بقية المباراة في غرفة الملابس

ويلعب نهضة بركان المغربي أمام الصفاقسي التونسي في السادسة مساءً في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1.

في الدوري المصري، يلعب الأهلي أمام النجوم في السابعة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

بينما يلعب بيراميدز أمام المصري في الخامسة والنصف على أون سبورت.

وفي ربع نهائي كأس مصر، يلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً على أون سبورت 2.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على هدرسفيلد في الثالثة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب تشيلسي أمام واتفورد على بي إن سبورتس 2.

ويلعب أرسنال أمام برايتون في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات إسبانيا ستكون بين ريال مدريد وفياريال في الرابعة والربع على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا يلعب جنوى أمام روما في السادسة مساءً ثم نابولي أمام كالياري في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

طالع أيضا

ماذا قال كلوب عن إصابة صلاح

أول تحديث عن إصابة صلاح

فرمان من إدارة الأهلي ضد بريزنتيشن

شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام نيوكاسل

العرب يحكمون إفريقيا

في الكونفدرالية في إفريقيا مصر في الدوري في الكأس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي والإسماعيلي وبيراميدز 9 ساعة | الدوري المصري
لوفرين مازحا عن إصابة صلاح: لا يتذكر من أنا.. لا تقلقوا هو بخير 9 ساعة | أوروبا
بالفيديو – سيلتا فيجو يقترب جدا من البقاء بالفوز على رديف برشلونة 10 ساعة | أوروبا
كأس مصر تستأنف بعد غياب 122 يوما 10 ساعة | تقرير في الجول
كلوب: صلاح يبدو بخير.. شاهد بقية المباراة في غرفة الملابس 10 ساعة | المحترفون
بي إن سبورتس: صلاح ليس في حالة خطيرة.. لم يُنقل للمستشفى 10 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو - إصابة خطيرة لـ صلاح أمام نيوكاسل.. ومحترفنا يخرج باكيا على نقالة 2 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا 3 بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي 4 حوار - صلاح يتحدث عن البكاء المتواصل بسبب الإصابة ولقب "الغطاس" ومواجهة ميسي

قد ينال إعجابك