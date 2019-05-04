عماد السيد: اللاعبون يدركون قيمة لقاء النجم.. ويصرون على إسعاد جماهيرنا

"اللاعبون يدركون قيمة المباراة جيدا" بتلك الكلمات القصيرة عبر عماد السيد عن حالة اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي.

عقد عماد السيد حارس نادي الزمالك، المؤتمر الصحفي قبل مباراة النجم الساحلي، وعبر فيها عن تمام جاهزية اللاعبين للقاء.

وقال عماد السيد في المؤتمر الصحفي للقاء: "جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل عبور تلك المحطة وبلوغ المباراة النهائية".

وأضاف "توجد حالة من الإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية، والتأهل من تونس للمباراة النهائية".

وأتم "سنخوض المباراة بهدف إسعاد الملايين من جماهير القلعة البيضا ، والتي تنتظر التواجد في اللقاء النهائي".

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي مساء غد الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الزمالك بهدف، ويحتاج الفريق المصري لتفادي الخسارة بفارق هدفين للتأهل للدور التالي.

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