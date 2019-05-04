مؤتمر جروس: أعلم ما ينتظرنا في ملعب سوسة.. لكننا نصمم على التأهل

يدرك كريستيان جروس مدرب الزمالك أنه بانتظار أجواء صعبة أمام النجم الساحلي، لكن يصر على أمر واحد لا غيره، وهو التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

عقد كريستيان جروس مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، قبيل مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي مساء الأحد.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة قوية أمام فريق مميز ويضم لاعبين أكفاء".

وأضاف "مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل للمباراة النهائية للكونفدرالية، وهناك حالة من التركيز لدى الجميع من أجل ذلك".

جروس أتبع "رغم الغيابات المؤثرة أمثال فرجاني ساسي، وخالد بوطيب، وحازم إمام، ألا أنني أثق في اللاعبين المتواجدين في تقديم مباراة قوية، ولدى ثقة كبيرة في إمكانيات وقدرات حمدي النقاز".

وواصل "أدرك جيدا أن ملعب المباراة غدا سيكون يكون مكتظا بجماهير النجم الساحلي، لكننا جاهزون للتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر، وسنركز على استغلال المساحات لدى فريق النجم، والتعامل مع الكرات العرضية".

مدرب الزمالك أكمل "روجير لومير مدرب النجم يتمتع بخبرة كبيرة ورصيد من البطولات، ونحترم المنافس لكننا جئنا إلى تونس من أجل التأهل للمباراة النهائية وقادرين على تحقيق ذلك".

وأتم "أريد شكر مجلس الإدارة على تخصيصهم طائرة خاصة للفريق، ساهمت في إراحة اللاعبين بشكل كبير".

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي مساء غد الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الزمالك بهدف، ويحتاج الفريق المصري لتفادي الخسارة بفارق هدفين للتأهل للدور التالي.

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