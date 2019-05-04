الفارس يقنص اللقب.. الزمالك بطلا لدوري السلة بعد سحق الجزيرة

السبت، 04 مايو 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

الزمالك - الجزيرة - كرة سلة

انتصر فريق الزمالك لكرة السلة على حساب فريق الجزيرة 87-66 ليحصد لقب دوري السوبر.

ويقام نهائي دوري سوبر كرة السلة المصري بنظام Best of 5 ، أي أن الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

الزمالك انتصر في المباراة الأولى والثانية قبل أن يعود فريق الجزيرة وينتصر في المباراة الثالثة والرابعة ليبقى الحسم في المباراة الخامسة.

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وسيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ الربع الأول وحتى اللحظة الأخيرة في المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

الربع الأول انتهى 29-17 قبل أن يتقلص الفارق قليلا في الشوط الأول لينتهي 52-42 لصالح الزمالك.

الزمالك لم يتراجع في الربع الثالث، ليضرب شبكة الجزيرة وينهي الربع 75-54، قبل أن يُكمل اكتساحه للجزيرة وينهي المباراة 87-66.

وحقق الزمالك لقبه الـ 14 كثاني أكثر الفرق تحقيقا للقب الدوري بالتساوي مع الاتحاد السكندري.

ويعد اللقب الذي حققه الزمالك أمام الجزيرة، هو الأول للفارس الأبيض منذ 12 عاما بعدما توج باللقب في 2007.

الجزيرة الذي حقق اللقب 10 مرات كان آخرها العام قبل الماضي، فشل في الصمود أمام كتيبة الزمالك ليخسر اللقب لصالح الفارس الأبيض.

وشهدت المدرجات حضور محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى جانب محمد عبد الواحد لمؤازرة الزمالك.

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