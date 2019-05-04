مران الأهلي – مروان محسن يشارك في تدريبات الكرة.. وفقرة خاصة للتسديد

السبت، 04 مايو 2019 - 17:52

كتب : حسام نور الدين

مروان محسن - الأهلي - بتروجت

شارك مروان محسن مهاجم الأهلي في تدريبات الكرة مساء اليوم السبت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

الأهلي يستعد لمواجهة النجوم يوم الأحد في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

مروان محسن عان من إصابة برشح في الركبة، وخضع لفحص طبي قبل المران، أكد تعافيه من الإصابة.

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ: شخصية الأهلي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات مستشفى الأهلي - جيرالدو جاهز للنجوم.. واختبار طبي يحدد موقف مروان محسن أهداف 85+.. كيف أثرت في صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز على قمة الدوري مران الأهلي – جيرالدو يشارك في التدريبات بعد التعافي.. ومعسكر مغلق للقاء النجوم

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة من مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق، مع اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة النجوم.

وواصل الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الأهلي.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية، بينما يعاني أحمد علاء من إجهاد في العضلة الخلفية.

وخصص سباستيان إيجورين المدرب المساعد في الجهاز الفني لـ الأهلي فقرة خاصة للتسديد على المرمى.

وشهدت تدريبات التسديد على المرمى مشاركة هشام محمد وأحمد حمودي ومروان محسن وإسلام محارب وجونيور أجايي والعربي بدر وحسام عاشور ووليد سليمان وناصر ماهر وجيرالدو وباسم علي ومحمد شريف ومحمود وحيد.

وحصد الأهلي 64 نقطة من 28 مباراة، نفس عدد نقاط بيراميدز الذي لعب 30 مباراة.

بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل النجوم المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري بـ 25 نقطة من 30 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجوم من هنا

طالع أيضا

ماذا قال نائب رئيس برشلونة عن صلاح

العرب يحكمون إفريقيا

رسالة خاصة من وزير الرياضة لـ حجازي وتريزيجيه

وداد الأمة إلى نهائي إفريقيا

الدم والذهب إلى نهائي إفريقيا

في الدوري الأهلي النجوم

نرشح لكم

أخر الأخبار

إصابة خطيرة لـ صلاح أمام نيوكاسل.. ومحترفنا يخرج باكيا على نقالة 12 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - عمرو طارق وإبراهيموفيتش يسجلان في عودة رائعة لنيويورك أمام جالاكسي 24 دقيقة | المحترفون
بعد 27 ثانية فقط.. إصابة ديمبيلي قبل مواجهة ليفربول 31 دقيقة | أوروبا
عماد السيد: اللاعبون يدركون قيمة لقاء النجم.. ويصرون على إسعاد جماهيرنا 39 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – على طريقة ميدو.. صلاح يسكت صافرات جماهير نيوكاسل بهدف جميل ساعة | أوروبا
مؤتمر جروس: أعلم ما ينتظرنا في ملعب سوسة.. لكننا نصمم على التأهل ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا 3 10 رسائل من رئيس الزمالك.. تأجيل كل مباريات الدوري بعد الوصول لنهائي الكونفدرالية واتهام بالتفويت 4 بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

قد ينال إعجابك