مران الأهلي – مروان محسن يشارك في تدريبات الكرة.. وفقرة خاصة للتسديد

شارك مروان محسن مهاجم الأهلي في تدريبات الكرة مساء اليوم السبت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

الأهلي يستعد لمواجهة النجوم يوم الأحد في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

مروان محسن عان من إصابة برشح في الركبة، وخضع لفحص طبي قبل المران، أكد تعافيه من الإصابة.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة من مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق، مع اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة النجوم.

وواصل الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الأهلي.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية، بينما يعاني أحمد علاء من إجهاد في العضلة الخلفية.

وخصص سباستيان إيجورين المدرب المساعد في الجهاز الفني لـ الأهلي فقرة خاصة للتسديد على المرمى.

وشهدت تدريبات التسديد على المرمى مشاركة هشام محمد وأحمد حمودي ومروان محسن وإسلام محارب وجونيور أجايي والعربي بدر وحسام عاشور ووليد سليمان وناصر ماهر وجيرالدو وباسم علي ومحمد شريف ومحمود وحيد.

وحصد الأهلي 64 نقطة من 28 مباراة، نفس عدد نقاط بيراميدز الذي لعب 30 مباراة.

بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل النجوم المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري بـ 25 نقطة من 30 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجوم من هنا

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