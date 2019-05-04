تلقى النادي المصري الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على شكواه بسبب عدم اللعب في بورسعيد، وربما أن هذا الوضع سيستمر لفترة أخرى.

علم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة، بأن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا كرد من الاتحاد الدولي على شكوى المصري، وتفيد الشكوى من الاتحاد الدولي ليس منوطا بشكوى المصري، وإنما هي أمر داخلي يمكن للمصري مناقشته مع الاتحاد المحلي، أو الاتحاد القاري "كاف".

كانت شكوة المصري تتضمن بأن جميع العقوبات التي كانت موقعة على استاد النادي المصري قد انتهت سواء محليا أو عالميا، وبالتالي فلا مبرر لاستمرار خوض الفريق لمبارياته خارج ملعبه في الدوري بسبب ما يتكبده الفريق من خسائر مادية جراء ذلك منذ عام 2013، خاصة أن المصري خاض مبارياته آخر موسمين في الكونفدرالية على ملعبه بالفعل.

وحسب المصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن رد الفيفا تم تحويله إلى المصري وإعلامه به لاتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء الرد الوارد بالخطاب بخصوص جزئية مباريات الفريق الساحلي ببورسعيد.

من جهة أخرى، ربما يؤجل المصري خطوات الرد على خطاب الاتحاد الدولي أو اتخاذ خطوات أخرى مع الاتحاد المصري أو الاتحاد الإفريقي نظراً للوضع الهندسي الحالي لإستاد المصري بعد استبعاده من ملاعب بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر هذا الصيف بعد اكتشاف خطأ هندسي في أحد مدرجات الاستاد الذي تأسس في 15 أكتوبر من عام 1955.

وعلى الرغم من إعلان رئاسة الوزراء إعادة تطوير الاستاد تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وقيام النادي المصري بتكليف فريق هندسي للوقوف على حالة الإستاد ومدة الترميم، إلا أن حتى وقتنا هذا لم تتضح أي خطوات لبداية العمل.

وعلى ضوء كل المعطيات السابقة، فإن الأقرب هو استمرار خوض المصري لمبارياته في الموسم المقبل خارج بورسعيد مثلما كان الحال في السنوات الأخيرة، نظرا لأن المدينة لا تتضمن سوى ملعب واحد يصلح لاستضافة مباريات الفريق الرسمية.

ويحتل المصري حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 30 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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