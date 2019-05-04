عبد الحفيظ: شخصية الأهلي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وقال لموقع ناديه الرسمي: "نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث؛ من أجل الاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي".

وأضاف "شخصية الأهلي التي تتمثل فى روح الفانلة الحمراء والقتال حتي الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفعنا للقتال حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الانتصارات التي تبقى الهدف المنشود بالنسبة لنا.

وأتم مدير الكرة أن «شخصية الأهلي» والروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.

ويختتم الفريق الأول مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا بعد المران المسائي اليوم، وعقب إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة.

يذكر أن الأهلي فاز مؤخرًا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالأسكندرية فى الجولة 31 من مباريات الدوري.

ويلقي الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين داخل معسكر الفريق الذى يبدأ اليوم السبت استعدادا لمواجهة النجوم.

وتشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية المتعلقة بخطة المباراة وتحديد التكليفات الخاصة باللاعبين من خلال استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس الأخيرة فى الدوري.

ويلتقي الأهلي نظيره النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

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