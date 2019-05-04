مستشفى الأهلي - جيرالدو جاهز للنجوم.. واختبار طبي يحدد موقف مروان محسن

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت؛ لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.

ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني أن حالة اللاعب ومدى جاهزيته في المران المسائي اليوم سوف تحسم تواجده من عدمه فى قائمة مباراة النجوم، حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا في نهاية المران المسائي اليوم وعقب إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وأكد الجهاز الفني للفريق جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب تعافى تمامًا من أية آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة .

ويعلن لاسارتي عقب نهاية المران المسائي اليوم قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت.

ويلتقي الأهلي نظيره النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

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