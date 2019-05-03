أتلتيكو مدريد يواجه نجوم الدوري الأمريكي في أورلاندو

الجمعة، 03 مايو 2019 - 17:21

كتب : FilGoal

نجوم الدوري الأمريكي وأتليتكو مدريد

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، عن إقامة المباراة الاستعراضية السنوية لعام 2019، بين نجوم الدوري الأمريكي أمام أتليتكو مدريد الإسباني.

تقام المباراة الودية في الحادي والثلاثين من يوليو القادم على ملعب أورلاندو ستيديوم بولاية فلوريدا.

وتقام المباراة الاستعراضية منذ 1996، وشهدت بعض التغيرات ليتم استضافة الأندية الأوروبية بدءا من 2005 بمشاركة فولام الإنجليزي، لتكون النسخة الحالي هي السادسة عشر أمام فريق أوروبي.

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وتعد الأندية الإنجليزية الأكثر مشاركة وضمت القائمة كل من تشيلسي، وست هام، إيفرتون، مانشستر يونايتد، توتنام وأخيرا أرسنال الذي خاض مواجهة 2016.

وسيكون أتليتكو مدريد ثاني فريق إسباني يشارك في ذلك الحدث بعد ريال مدريد الذي خاض مواجهة 2017 وفاز بركلات الترجيح.

بينما شاركت أندية سيلتك الأسكتلندي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس وروما الإيطالي وشيفاز جوادالاخارا المكسيكي في المباراة أيضا.

ويتم جمع أفضل اللاعبين باختيار المدربين والجماهير من جميع الأندية المشاركة في الدوري الأمريكي وعددها 24، لتشكيل فريق نجوم الدوري الأمريكي.

أتليتكو مدريد نجوم الدوري الأمريكي

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