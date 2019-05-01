كرة يد - الاتحاد المصري يعلن جدول بطولة السوبر بمشاركة 4 فرق

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر عن إقامة بطولة السوبر المصري هذا العام بمشاركة الفرق الأربعة الأوائل في مسابقة الدوري.

وتقام البطولة في الفترة من 9 إلى 11 مايو بنظام المجموعة من دور واحد بمشاركة الزمالك والأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج.

وجاء اختيار الاتحاد المصري للفرق الأربعة الأوائل في المرحلة النهائية من مسابقة الدروي المصري التي حسمها نادي الزمالك منذ أيام بعد الفوز على الأهلي.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد أن جميع المباريات ستقام على صالة أكتوبر الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

وستقام مباراتين في اليوم الواحد الأولى في التاسعة مساء والأخرى الساعة 11 بسبب إقامتهما في رمضان.

وأعلن الاتحاد المصري أن جميع المباريات تقام بنظام حسم النتيجة، أي لابد من تحديد فائز، وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل يتم لعب وقت إضافي واحد مدته 10 دقائق على شوطين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى أداء رميات الـ 7 متر الترجيحية.

وجاء ترتيب مباريات بطولة السوبر كالآتي:

الأربعاء 9 مايو:

الزمالك × سبورتنج (9 مساء)

الأهلي × طلائع الجيش (11 مساء)

الخميس 10 مايو:

سبورتنج × الأهلي (9 مساء)

طلائع الجيش × الزمالك (11 مساء)

الجمعة 11 مايو:

الجيش × سبورتنج (9 مساء)

الزمالك × الأهلي (11 مساء)