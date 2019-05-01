عبد الحفيظ: كل مباراة أصبحت غاية في الأهمية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن جميع مباريات الفريق في الدوري أصبحت غاية في الأهمية.

الأهلي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، وللأحمر 3 مباريات أقل من متصدر البطولة، ويأتي خلفه الزمالك بفارق نقطة وحيدة مع نفس عدد المباريات.

وتحدث عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي قائلا:"جميع المباريات التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة من بطولة الدوري العام بداية من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في غاية الأهمية".

وأكمل "لدي أمل في مواصلة الفريق لانتصاراته وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه الجميع داخل النادي وإسعاد جماهير الأهلي".

وشدد مدير الكرة على أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز الشديد وأن الجهاز اطمأن على جاهزية بعض اللاعبين خلال مشاركتهم التدريبات التي أعقبت مواجهة المصري والاطمئنان على حالتهم وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وكذلك، تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق قائلا: " كل مباراة يخوضها الفريق تصبح ماضيا، ويكون التفكير فيما هو قادم، الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها الخاصة، في الوقت نفسه على أن جميع المباريات المقبلة للأهلي تتساوى في الأهمية والهدف الذي يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو حصد النقاط الثلاث".

وقال سليمان "تركيز الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مواجهة طلائع الجيش".

وعن حراس مرمى فريقه قال: "علي لطفي دخل في المنافسة مع محمد الشناوي وشريف إكرامي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الأخيرة أمام المصري، على الرغم من صعوبة هذه المواجهة التي جاءت في توقيت شهد غيابات في صفوف الفريق، والأداء الذي قدمه المصري ورغبة الأهلي في العودة للانتصارات في ذلك التوقيت".

وأتم سليمان، أن ما يميز حراس الأهلي هو وجود الروح والدعم، فالحارس الذي لا يشارك يدعم من يكون أساسيا، ويؤدي التدريبات بمنتهى الجدية ومن هنا يأتي التوفيق في المباريات.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل لمباراة طلائع الجيش

اقرأ أيضا

بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

اتحاد الكرة: اقتراح استكمال كأس مصر بدون الدوليين تم رفضه.. سينهي البطولة في أسبوعين

الزمالك: محاولات للتدرب أمام الجماهير قبل السفر إلى تونس بطائرة خاصة

رسميا – تطبيق تقنية الفيديو في كأس أمم إفريقيا بداية من ربع النهائي

ماني يتحدث عن منافسة صلاح على الحذاء الذهبي