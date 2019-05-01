مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وبرشلونة

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

ليفربول - هدرسفيلد

يشهد اليوم إقامة مباراتين في الدوري المصري ولقاء وحيد في دوري أبطال أوروبا.

في الدوري في تمام الرابعة والنصف سيلتقي المقاولون العرب مع الداخلية عبر قناة "أون سبورت".

وفي تمام السابعة إلا ربع وعبر القناة ذاتها سيواجه طلائع الجيش منافسه الأهلي.

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أما في تمام التاسعة عبر قناة "بي إن سبورتس 1" سيواجه برشلونة منافسه ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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