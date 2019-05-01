حسام حسن: لا أعرف مصيري بعد سموحة.. أركز على شيء واحد فقط الآن

قال حسام حسن المدير الفني لسموحة إنه لا يشغل باله بمصيره عقب نهاية تعاقده مع الفريق السكندري في شهر أغسطس المقبل بقدر ما يشغله إبقاء فريقه في الدوري.

جاء ذلك عقب تعادل سموحة سلبيا بدون أهداف مع الجونة يوم الثلاثاء في الجولة 31 من الدوري.

وقال حسام حسن عقب المباراة: "الجونة فريق جيد للغاية خاصة في الدور الثاني وأنا سعيد بالتعادل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها لقد خضنا اللقاء بدون خط دفاعنا بالكامل".

وعن انتهاء تعاقده مع سموحة بنهاية شهر أغسطس المقبل قال: "لا أشغل بالي بذلك الأمر الآن على الإطلاق".

وواصل "ما يهمني هو الإبقاء على سموحة في الدوري وتجنب الهبوط في النهاية".

ويحتل سموحة المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة إثر خوضه لـ31 مباراة.

ويبتعد سموحة عن إنبي صاحب أول مراكز الهبوط بخمس نقاط وخاض الفريق البترولي 29 لقاء.

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