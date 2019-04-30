نادر شوقي: الأهلي سبب عدم سفر رمضان صبحي لألمانيا.. ولدينا عروض من إنجلترا له

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أن ناديه الأهلي هو سبب عدم سفره إلى ألمانيا للعلاج من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث نادر شوقي لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" وقال: "كنا بالفعل حجزنا لرمضان رحلة إلى ألمانيا لكن النادي الأهلي رأى أن إصابته لا تستدعي السفر".

وواصل "الأهلي أعرب عن احتياجه لرمضان صبحي في تلك الفترة وبناء على رغبة النادي وموافقة اللاعب تقرر بقائه في مصر".

وتابع "أعمل على مصلحة رمضان بنسبة 100% لكن في بعض الأحيان يجب أن يضحي الجميع".

لذا كان السؤال هل سيلعب رمضان صبحي وهو يعاني من إصابة وقال وكيله: "لا أستطيع قول ذلك ولست المنوط بذلك الحديث لكن ما أستطيع تأكيده هو إنني لن أقحم رمضان في مخاطرة كبيرة بنسبة 100% ولكن بعض المخاطرات الصغيرة سنتحملها".

وبسؤاله عن هل غضب رمضان من خصم 10% من مستحقات اللاعبين في الأهلي عقب الهزيمة من ماميلودي صن داونز بخماسية دون رد في دوري أبطال إفريقيا قال: "لا لم يحدث هذا".

وأكمل "رمضان يلعب في مصر بربع راتبه في إنجلترا ولم يحدث أن عبر عن ضيقه من أي مستحقات في الأهلي ولم يتحدث مع الأهلي مطلقا حول أي شيء مادي".

أما عن هل تحدث معه الأهلي لتحويل الإعارة من هدرسفيلد تاون لبيع نهائي قال: "لم يحدث ذلك حتى الآن".

وعن خطته في الفترة المقبلة قال نادر شوقي: "لدي خطة أولى وثانية وثالثة لرمضان ونعم لدينا عروض من إنجلترا ومن خارجها لضمه".

وبسؤاله أخيرا عن انضمامه لمنتخب مصر قال ضاحكا: "لم تصلنا معلومة لضمه ولا أتوقع انضمامه".

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