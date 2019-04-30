قررت إدارة فريق مصر للمقاصة الإبقاء على جمال عمر مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم الحالي.

وقاد جمال عمر فريق المقاصة في أول مباراة له أمام بيراميدز ونجح في الخروج بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ31 للدوري.

وقال محمد مجد عضو مجلس إدارة المقاصة والمشرف العام على الكرة لـFilGoal.com: "سعيد جدا بأداء اللاعبين خلال مباراة بيراميدز وكنا الأقرب للفوز".

وأضاف "قررنا أن يكمل الجهاز الفني الحالي الموسم مع المقاصة، على أن يتم تقييمه بنهاية الموسم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وتولى جمال عمر تدريب المقاصة بشكل مؤقت عقب رحيل طلعت يوسف لحين التعاقد مع مديرا فنيا جديدا.

اقرأ أيضا

صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أبريل

قذيفة صلاح تنافس رائعة هازارد و6 آخرين على جائزة هدف شهر أبريل في البريميرليج

مؤتمر #ليلة_الأبطال – فالفيردي يحذر من جحيم الـ15 دقيقة لليفربول.. وثلاثي الهجوم المُرعب

أبو ريدة: اللجنة المنظمة لـ كأس إفريقيا تراجع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى