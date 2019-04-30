خاص المقاصة لـ في الجول: جمال عمر مستمر في تدريب الفريق لنهاية الموسم

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 23:21

كتب : حامد وجدي

جمال عمر

قررت إدارة فريق مصر للمقاصة الإبقاء على جمال عمر مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم الحالي.

وقاد جمال عمر فريق المقاصة في أول مباراة له أمام بيراميدز ونجح في الخروج بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ31 للدوري.

وقال محمد مجد عضو مجلس إدارة المقاصة والمشرف العام على الكرة لـFilGoal.com: "سعيد جدا بأداء اللاعبين خلال مباراة بيراميدز وكنا الأقرب للفوز".

أخبار متعلقة

إيهاب جلال: عرض علينا المشاركة في البطولة العربية ولكن الكونفدرالية أهم مدرب المقاصة: بيراميدز لم يهدد مرمانا سوى مرة واحدة.. وكنا الأقرب للفوز سلسلة انتصارات بيراميدز تتوقف أمام المقاصة وقمة الدوري تشتعل

وأضاف "قررنا أن يكمل الجهاز الفني الحالي الموسم مع المقاصة، على أن يتم تقييمه بنهاية الموسم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وتولى جمال عمر تدريب المقاصة بشكل مؤقت عقب رحيل طلعت يوسف لحين التعاقد مع مديرا فنيا جديدا.

اقرأ أيضا

صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أبريل

قذيفة صلاح تنافس رائعة هازارد و6 آخرين على جائزة هدف شهر أبريل في البريميرليج

مؤتمر #ليلة_الأبطال – فالفيردي يحذر من جحيم الـ15 دقيقة لليفربول.. وثلاثي الهجوم المُرعب

أبو ريدة: اللجنة المنظمة لـ كأس إفريقيا تراجع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى

مصر للمقاصة الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وبرشلونة 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حسام حسن: لا أعرف مصيري بعد سموحة.. أركز على شيء واحد فقط الآن 23 دقيقة | الدوري المصري
ماني يتحدث عن منافسة صلاح على الحذاء الذهبي 29 دقيقة | المحترفون
مدرب أياكس: كنا الأفضل أمام توتنام.. وسنحاول إيقاف سون في العودة 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إريكسن: ساعدنا أياكس على الظهور بشكل أفضل.. الحظ ساندنا بكرة القائم 46 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي: الأهلي سبب عدم سفر رمضان صبحي لألمانيا.. ولدينا عروض من إنجلترا له ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 3 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز 4 بعد شهرين من إعلانه تجاهل النصيحة الطبية واللجوء للطرق الإفريقية.. وفاة لاعب منتخب بوروندي

قد ينال إعجابك