إيهاب جلال: عرض علينا المشاركة في البطولة العربية ولكن الكونفدرالية أهم

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 23:06

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري

يعتقد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي أن مشاركة فريقه في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أهم من البطولة العربية.

وتعادل المصري البورسعيدي سلبيا مع وادي دجلة ضمن الجولة الـ31 للدوري.

وقال إيهاب جلال: "لعبنا بأعصاب مشدودة في المباراة السابقة أمام الأهلي، ولكن أمام دجلة تخلصنا من الضغوط وظهرنا أفضل".

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وتابع "سيطرنا على المباراة ودجلة كان لهم فرصتين فقط من أخطاء لنا".

وأوضح إيهاب جلال "هدفنا هو المنافسة في الموسم المقبل ونحاول إعداد الفريق لذلك".

وأتم تصريحاته "يظل هدفنا الأهم هو إنهاء الدوري في مركز مؤهل للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل، ورغم أن المشاركة في البطولة العربية عرضت علينا لكن تبقى البطولة الإفريقية أهم".

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة.

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