بالفيديو – قطع 50% من صناعة التاريخ.. أياكس يُسقط توتنام بهدف جميل

قطع 50% من مشواره نحو صناعة التاريخ ولا يفصله عن بلوغ النهائي سوى 90 دقيقة أخرى في ملعبه وأمام جماهيره.

أياكس أمستردام تغلب على توتنام بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد دوني فان دي بيك في الدقيقة 15.

وسوف يلتقي الفريقان في يوهان كرويف آرينا عقب أسبوع وبالتحديد الأربعاء الثامن من شهر مايو المقبل.

ويحتاج أياكس إلى التعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1996 حينما توج باللقب.

أما توتنام فيحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبذلك ينهي أياكس الموسم الجاري من دوري الأبطال وهو لم يخسر خارج ملعبه أبدا منذ بداية دور المجموعات وصولا إلى نصف النهائي بل وتخلل ذلك انتصارات خارج ملعبه أمام ريال مدريد ويوفنتوس.

بدأت المباراة بضغط قوي وسريع جدا من لاعبي أياكس وسط تراجع من لاعبي توتنام الذين بدا عليهم الدهشة وعدم الاستيعاب لضربات أياكس المتتالية لخط وسطهم ودفاعهم.

وكان التهديد الأول من حكيم زياش في الدقيقة 14 الذي سدد كرة قوية لكن دفاع توتنام شتتها.

وما هي إلا دقيقة واحدة فقط مرر لاعبو أياكس فيها الكرة لبعضم البعض بشكل سريع لتصل إلى زياش الذي تواجد أمام منطقة جزاء توتنام.

ومرر زياش بينية رائعة إلى دي بيك الذي أسقط هوجو لوريس حارس توتنام أرضا قبل أن يسدد بيمناه في الشباك معلنا عن الهدف الأول للفريق الهولندي.

واصل أياكس سيطرته على المباراة حتى وصل في الدقيقة 20 إلى 71% لصالح الفريق الهولندي مقابل 29% لتوتنام.

وفي منتصف الشوط الأول ارتطم يان فيرتونخين مدافع توتنام بأحد زملائه لتسيل الدماء من أنفه ويخرج من اللقاء مستبدلا.

مع بداية الشوط الثاني ضغط توتنام بقوة عن طريق استغلال سرعات لوكاس مورا وبينيات ديلي ألي وإيريكسن بحثا عن هدف التعادل.

لكن على الرغم من ذلك الضغط لم يكن هناك تهديد حقيقي للحارس أندري أونانا.

وكاد أياكس يضاعف النتيجة بهدف ثان بعد تمريرات سريعة بين زياش ودوسان تاديتش ووصلت الكرة على نيريس في الناحية اليسرى لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى توتنام.

وفشل توتنام في اختراق التكتل الدفاعي لأياكس فيما تبقى من وقت لينتهي اللقاء بانتصار الفريق الهولندي بهدف دون رد.























































اقرأ أيضا

صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أبريل

قذيفة صلاح تنافس رائعة هازارد و6 آخرين على جائزة هدف شهر أبريل في البريميرليج

مؤتمر #ليلة_الأبطال – فالفيردي يحذر من جحيم الـ15 دقيقة لليفربول.. وثلاثي الهجوم المُرعب

أبو ريدة: اللجنة المنظمة لـ كأس إفريقيا تراجع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى