مدرب المقاصة: بيراميدز لم يهدد مرمانا سوى مرة واحدة.. وكنا الأقرب للفوز

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 22:40

كتب : FilGoal

جمال عمر

يرى جمال عمر المدير الفني لمصر للمقاصة أن فريقه كان الأقرب للفوز على بيراميدز وأيضا الأخطر طوال المباراة.

ونجح المقاصة في إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز وتعادل معه 1-1 في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وقال جمال عمر عقب المباراة لقناة أون سبورت: "درسنا فريق بيراميدز جيدا وكنا الأفضل طوال المواجهة".

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وأضاف "نجحنا في إيقاف خطورة بيراميدز ولم يكن لهم سوى فرصة واحدة خطيرة سجلوا منها هدف خلال الـ90 دقيقة".

وأكمل "مقابل العديد من الهجمات الخطيرة لنا، فنحن كنا الأقرب للفوز".

وأتم تصريحاته "طلعت يوسف المدرب السابق للمقاصة ترك الفريق وهو يؤدي بشكل جيد وواثق في قدرتنا على العودة للمنافسة وإنهاء الدوري في المركز الرابع".

جمال عمر المدرب العام السابق للمقاصة تولى المهمة الفنية بشكل مؤقت لنهاية الموسم عقب رحيل طلعت يوسف.

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