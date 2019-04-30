مدرب دجلة: لا أتذكر أي فرصة للمصري أمامنا.. وأهنئ إيهاب جلال

قال تاكياس جونياس المدير الفني لوادي دجلة إنه لا يتذكر أي فرصة خطيرة للمصري أمام فريقه وأنه ظهر بشكل جيد.

وتعادل دجلة مع مضيفه المصري اليوم الثلاثاء سلبيا بدون أهداف في ملعب الجيش بالسويس في الجولة 31 من الدوري.

وقال تاكيس لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "لم نظهر بشكل جيد في البداية ثم سيطرنا على المباراة وكان كل فريق يرغب في الفوز".

وواصل "لم نسمح للمصري بخلق أي فرصة ربما عرضية وحيدة في الشوط الأول ولا أتذكر أي شيء آخر لهم".

وتابع "كنا نحارب بقوة من أجل الانتصار والقفز للمركز السابع".

وعن خوفه من هبوط دجلة قال: "لا أخشى البقاء من عدمه بالدوري هدفي كله هو إنهاء الموسم بأعلى درجة ممكنة من الأداء".

وأتم تاكيس حديثه موجها رسالة لإيهاب جلال مدرب المصري قائلا: "أهنئه لأنه تسلم فريقا في منتصف الموسم وجعل منه فريقا قويا للغاية".

ووصل رصيد وادي دجلة عقب تلك المباراة إلى 35 نقطة يحتل بهم المركز العاشر بعدما خاض 30 مباراة.

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