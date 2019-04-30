سلسلة انتصارات بيراميدز تتوقف أمام المقاصة وقمة الدوري تشتعل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 22:03

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها فريق بيراميدز في الدوري المصري عند الرقم 6، وذلك بعد التعادل مع مصر للمقاصة.

وتعادل مصر للمقاصة مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري بملعب الجبل الأخضر.

ومنذ أن خسر بيراميدز أمام الجونة وهو يحقق الانتصارات في الدوري أمام كل من المقاولون وبتروجيت والإسماعيلي والاتحاد السكندري والأهلي والزمالك.

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تقدم بيراميدز في الدقيقة 29 بهدف سجله عبد الله السعيد بعد عرضية رائعة من النجم السوري عمر خربين.

ولكن في الشوط الثاني ظهر المقاصة بشكل أفضل وحاول كثيرا لتسجيل هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 86 عن طريق المهاجم الغاني جون أنطوي بعرضية مميزة من ميدو جابر.

ويلعب المقاصة أول مباراة له تحت قيادة المدرب جمال عمر الذي تولى المهمة الفنية للفريق الفيومي بعدما تقدم طلعت يوسف باستقالته.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وارتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 42 في المركز السادس.

أما الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويلعب غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش، وفي حالة تحقيق الفوز سيتساوى مع بيراميدز المتصدر ولكن يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

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