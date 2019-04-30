من أجل المركز الرابع.. المصري يتعادل مع دجلة

تعادل المصري مع منافسه وادي دجلة سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب الجيش بالسويس.

واستضاف المصري منافسه دجلة لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.

ومنذ انتصار المصري على الزمالك لم يستطع فريق المدرب إيهاب جلال تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية بعدما تعادل مع الإسماعيلي وهُزم من الأهلي قبل أن يتعادل اليوم مع دجلة.

أما وادي دجلة فلم ينجح في تحقيق انتصارين متتاليين للمرة الثانية له في الموسم الجاري واكتفى بالتعادل عقب التغلب على الإسماعيلي بثلاثية دون رد في الجولة السابقة.

ورفع ذلك التعادل رصيد المصري إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعدما خاض 30 مباراة.

فيما وصل رصيد وادي دجلة إلى 35 نقطة يحتل بهم المركز العاشر بعدما خاض 30 مباراة أيضا.

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