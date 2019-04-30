تشكيل #ليلة_الأبطال – خماسي في وسط توتنام.. وثلاثي هجومي لأياكس

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام عن تشكيل فريقه الذي سيواجه أياكس أمستردام اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف توتنام منافسه أياكس في ملعب نيو وايت هارت لين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أووربا.

ودفع المدرب الأرجنتيني بخماسي في خط وسط فريقه ليلاقي ثلاثي هجومي من إيريك تين هاج مدرب أياكس.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: دافينسون سانشيز- توبي ألدرفيلد- يان فيرتونخين

في الوسط: ديلي ألي- كريستيان إيريكسن- فيكتور وانياما- داني روز- كيران تريبيير

في الهجوم: دييجو لورينتي- لوكاس مورا

أما تشكيل أياكس فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ماتياس دي ليخت- جويل فيلتمان- دالي بليند- نيكولاس تاجليافيكو

في الوسط: دوني فان دي بيك- فرينكي دي يونج- لاسه شوني

في الهجوم: ديفيد نيريس- دوسان تاديتش- حكيم زياش

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