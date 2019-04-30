صراع الهبوط - سموحة يتعادل أمام الجونة.. والنجوم يسقط أمام الاتحاد

مازال صراع النجاة من الهبوط مشتعلا في الدوري المصري بعد تعادل سموحة والجونة سلبيا وسقوط النجوم أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد.

وأقيمت مباريات اليوم ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري المصري.

انتهت مباراة سموحة والجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليرفع الجونة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن بينما رفع سموحة رصيده عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

أما مواجهة الاتحاد السكندري والنجوم انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد ليبتعد قليلا عن المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط.

وسجل خالد قمر هدف الاتحاد السكندري الأول في الدقيقة 26 قبل أن يضيف خالد الغندور الهدف الثاني في الدقيقة 73، وقبل نهاية اللقاء وفي الدقيقة 90 نجح محمود فتح الله في تقليص الفارق بهدف للنجوم من ركلة حرة مباشرة.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 36 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وكان حرس الحدود قد تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف ليصعد فريق الحدود للمركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين إنبي وبتروجت بعد غد الخميس، إذ يحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة بينما بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

ترتيب صراع الهبوط:

7- الإسماعيلي 37 نقطة (29 مباراة)

8- الجونة 36 نقطة (31 مباراة)

9- الاتحاد السكندري 36 نقطة (31 مباراة)

10- الإنتاج الحربي 35 نقطة (30 مباراة)

11- سموحة 35 نقطة (31 مباراة)

12- طلائع الجيش 34 نقطة (30 مباراة)

13- وادي دجلة 34 نقطة (29 مباراة)

14- بتروجت 34 نقطة (30 مباراة)

15- حرس الحدود 32 نقطة (30 مباراة)

16- إنبي 30 نقطة (29 مباراة)

17- الداخلية 26 نقطة (30 مباراة)

18- النجوم 25 نقطة (30 مباراة)