مران الأهلي - لاسارتي يعقد جلسة مع رمضان.. واستمرار تأهيل عاشور وجمال وظهور مؤمن

عقد مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع رمضان صبحي جناح الفريق على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

كما عقد لاسارتي جلسة مع طبيب الفريق قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.

وخاض اللاعبون فترة بدنية مكثفة من جانب أليخاندرو مدرب الأحمال بالجهاز الفني.

واستمر تأهيل الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال وخوضهما لتدريبات علاجية.

وظهر مؤمن زكريا وهو يؤدي تدريبات بدنية في "الجيم" للحفاظ على لياقته البدنية.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية لخماسي حراسة المرمي في المران الصباحي اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وتواجد الخماسي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان في المران الصباحي اليوم وحصلوا علي وحدات تدريبية متنوعة في إطار تجهيز الجميع لهذه المرحلة.

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 63 نقطة من 29 مباراة.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش مساء الأربعاء قبل أن يواجه النجوم في المباراة المؤجلة من الجولة 29 يوم الأحد.

ما التشكيل الأمثل للأهلي أمام طلائع الجيش؟

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