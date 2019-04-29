مؤتمر #ليلة_الأبطال – مدرب أياكس: لدينا 5 نهائيات.. علينا تكرار ما حدث ضد يوفنتوس وريال مدريد

طلب إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام لاعبيه أن يستغلوا الفرص التي سيصنعوها أمام توتنام مثلما حدث من قبل أمام ريال مدريد ويوفنتوس من أجل بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل أياكس غدا الثلاثاء ضيفا على توتنام في ملعب نيو واي هارت لين لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث تين هاج في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "الفريق في حالة جيدة جدا ونحن في أتم لياقتنا البدنية ونستطيع تقديم أفضل أداء لنا".

وواصل "لدينا خمس نهائيات تنتظرنا ويجب علينا أن نختار الفريق بشكل جيد".

ويمكن لأياكس أن يحقق الثلاثية التاريخية الموسم الجاري إذ أنه بجوار تواجده في نصف نهائي دوري الأبطال يتصدر الدوري الهولندي بـ80 نقطة بالتساوي مع أيندهوفن قبل ثلاث جولات على النهاية.

ذلك بالإضافة لبلوغه نهائي كأس هولندا وتنتظره مباراة أمام فيليم 2 تيلبورج.

وتابع تين هاج حديثه "يجب أن نتحلى بالثقة وألا نكون ساذجين".

وواصل "الموسم الماضي عانينا من نقص الخبرة ثم نظرنا للدوري الإنجليزي وقمنا بضم دالي بليند ودوسان تاديتش ليجلبا الخبرة لنا وهذا ما قاما به بالفعل".

وتابع "اللاعبون كذلك لديهم خبرات كبيرة الآن بسبب المباريات الكثيرة التي خاضوها في الدوري وفي دوري الأبطال".

وأتم تين هاج حديثه "يجب أن نكون مؤثرين ونستغل فرصنا مثلما حدث مع ريال مدريد ويوفنتوس خاصة في مباراة الأخير كنا نستطيع الفوز بأكثر من نتيجة 2-1".

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