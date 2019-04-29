مؤتمر #ليلة_الأبطال – مورا: لست متفاجئا من وجود توتنام في نصف النهائي.. وأياكس خطير جدا

قال لوكاس مورا لاعب توتنام إن فريقه استحق التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والآن عليهم العمل بقوة ضد أياكس أمستردام لبلوغ النهائي.

لوكاس مورا النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

ويستضيف توتنام منافسه أياكس أمستردام غدا الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتحدث مورا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "شاهدت لقاء أياكس أمام يوفنتوس هو فريق جيد للغاية ولديه العديد من اللاعبين أصحاب السرعات الكبيرة وخطيرون جدا".

وأضاف اللاعب البرازيلي "ستكون مباراة صعبة ولكنني أعتقد إننا على أتم الاستعداد لها".

وتابع "هذا نصف النهائي وفريقين بهما العديد من اللاعبين الصغار وستكون مباراة شيقة ويجب أن نتحلى بالذكاء لأننا سنواجههم مرتين".

وأضاف "لدينا فريقا جيدا وأنا لست متفاجئا من تأهلنا إلى نصف النهائي".

وعن غياب هيونج سون مين للإيقاف قال: "هو لاعب جيد جدا وهام للغاية بالنسبة لنا ولكن لدينا لاعبين رائعين يستطيعون إتمام المهمة أيضا ونستطيع تقديم أفضل ما لدينا".

وقال مورا إن فريقه يجب أن يخوض مباراتيه أمام أياكس بنفس القوة التي حدثت في إياب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي.

وأتم مورا "هذا ما نحتاجه أمام أياكس اللعب بنفس الحدة والقوة".

اقرأ أيضا:

رسميا - الكشف عن سعر تذاكر مباريات المنتخب في أمم إفريقيا

فينجر: صلاح ضمن صفوة نجوم العالم.. والفضل لليفربول

هل يتفاءل الزمالك بأسبقية الهدف الواحد

صلاح مازحا: احذر فان دايك ولا تفز بكل الجوائز.. تعلم ما سيحدث في الموسم المقبل

مران الأهلي - لاسارتي يعقد جلسة مع رمضان.. واستمرار تأهيل عاشور وجمال وظهور مؤمن