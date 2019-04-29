كشف صبري المنياوي مدير الكرة الجديد لنادي الإسماعيلي عن انتهاء مشكلة كريم بامبو لاعب الفريق وتواجد في قائمة المباراة المقبلة.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "كريم بامبو سيتواجد ضمن قائمة الفريق أمام حرس الحدود".

وأضاف "مشكلة بامبو انتهت واللاعب منتظم في التدريبات".

المنياوي أتبع "مشاركة بامبو في اللقاء من عدمها ستعود للجهاز الفني، المسئول عن الإدارة الفنية للمباراة والمكون من محمود جابر المدرب العام وعطية صابر مدرب الفريق".

كانت إدارة الإسماعيلي قد أحالت سيدومير يانيفسكي المدير الفني المقدوني للتحقيق بسبب تصريحاته الإعلامية وعدم قيادته لمران الفريق، لكن المدرب رفض المثول للتحقيق.

وغاب بامبو عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة بعد قرار من إدارة الإسماعيلي بإيقافه لنهاية الموسم بسبب رفضه التجديد، قبل أن يعلن الفريق انتهاء المشكلة وعودة اللاعب.

كريم بامبو شارك هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

اختر تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود من هنا.

طالع أيضا:

بالفيديو - صعقة تؤكد المعاناة التونسية في مصر.. الزمالك يفوز على النجم بهدف كهربا

جروس: تنتظرنا معركة في سوسة.. وهذا سبب خروج كهربا

مدافع الزمالك: اللعب في سوسة؟ نحن فريق كبير.. سنهاجم وهدفنا الانتصار

رسميا - فان دايك "الأفضل في إنجلترا" يقهر المهاجمين داخل وخارج الملعب

المساكني: الزمالك سجل من هفوة دفاعية.. سنحاول استغلال جماهيرنا في سوسة