سعد سمير: أخوض برنامجا تأهيليا مكثفا في ألمانيا.. والأمور تسير بشكل جيد

يخوض سعد سمير مدافع فريق الأهلي برنامجا تأهيليا مكثفا في ألمانية من أجل التعافي من الإصابة.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

وقال سعد سمير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "أخوض برنامجا تأهيليا مكثفا في ألمانيا على فترتين من أجل التعافي من الإصابة".

وشدد سعد سمير "الأمور تسير بشكل جيد في طريق التخلص من الإصابة، وأخضع لوحدات علاج طبيعي وتأهيل".

وكان الأهلي قد وافق على سفر سعد سمير إلى ألمانيا لتنفيذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الخلفي الصليبي.

وأضاف سعد سمير "أتوجه بالشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي على الدعم الكبير وحرصه الاطمئنان على حالته".

وأشاد سعد سمير بدور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في مساندة اللاعبين وتوفير أفضل مناخ من أجل تحقيق البطولات.

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