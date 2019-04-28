مران الأهلي - عودة الرباعي المصاب ومشاركة الشحات

شارك حسين الشحات لاعب الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الأحد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الأربعاء المقبل.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وغاب الشحات عن مران الأهلي أمس السبت واكتفى بتدريبات في صالة الجيمانيزيوم بسبب حالة الإرهاق العضلي التي تعرض لها.

على جانب آخر عاد الرباعي المصاب محمود وحيد ومحمد هاني وباسم علي وإسلام محارب للمشاركة في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي.

الظهير الأيسر محمود وحيد غاب الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة وخضع لبرنامج علاجي وتدريبات تأهيلية قبل أن يتعافى ويشارك في المران بشكل طبيعي.

أما ثنائي الجبهة اليمنى محمد هاني وباسم علي شارك في المران بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

وأدى باسم علي تدريبات في الجيم للتخلص من حالة الإجهاد قبل أن يشارك في المران الجماعي.

وعاد أيضا إسلام محارب للمشاركة في المران الجماعي بعد غياب منذ عدة أسابيع للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ31 للدوري المصري الأربعاء المقبل.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة خلف بيراميدز المتصدر، ويتبقى للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين.

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