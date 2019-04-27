محمد صادق: نريد مصالحة جماهير الإسماعيلي

وقال صادق في تصريحات للصحفيين: "تعاهدنا على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة والخروج من الكبوة التي مر بها الفريق في الفترة الماضية".

محمد صادق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وأضاف "نريد مصالحة الجماهير والعودة للانتصارات مجددا".

وأكمل صادق "الجهاز الفني المساعد إضافة كبيرة للفريق ويساعد اللاعبين على وضع الإسماعيلي في مكانة أفضل".

وأتم تصريحاته "سوف نبدأ المسيرة الجديدة بمواجهة حرس الحدود ونسعى خلالها لتحقيق الفوز لتحسين موقفنا في جدول الدوري".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

وكان الإسماعيلي أعلن تعيين صبري المنياوي ومحمود جابر في الجهاز الفني المعاون للمدرب المقدوني سيدومير يانيفسكي بعد استقالة الثنائي أحمد قناوي ومحمد محسن أبو جريشة.

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