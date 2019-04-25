مدرب الأهلي: تكرار مستوانا أمام المصري يعني حسم الدوري مبكرا

أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي بأداء اللاعبين مشددا على أهمية الفوز على المصري 2-0 مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري.

وصرح سليمان عبر قناة ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة لعدة أسباب لأنها تأتي بعد خسارتنا أمام بيراميدز، إضافة إلى أننا نواجه فريقا مميزا فاز على الزمالك قبل أيام".

وأضاف "أهدرنا عدة فرص على مدار الشوطين، وحصدنا ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة بين ثلاثة أندية على اللقب، لم نحقق شيئا بعد، ولكنه انتصار مهم من أجل اكتساب الثقة".

وأشار "يتبقى للأهلي 7 مباريات، وإذا ظهرنا بنفس المستوى الذي أدينا به مباراة المصري سنحسم لقب الدوري مبكرا".

وانتقل مدرب الأهلي للإشادة بمستوى الحارس علي لطفي، قائلا "كتر خيره، لقد تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خاصة في الشوط الثاني، ورغم أنه يشارك على فترات متباعدة إلا أنه ظهر هادئا وثابتا وبمستوى مميز، وهو ما يؤكد أنه يتدرب بشكل جيد ويتنافس بقوة مع زملائه على مدار الموسم".

وواصل طارق سليمان "علي لطفي لديه المزيد وأتمنى له ولزملائه التوفيق في الفترة القادمة".

وتطرق مدرب حراس الأهلي للحديث عما تردد بشأن منعه الحارس الشاب محمد عصام الغندور من التدرب مع الفريق الأول قبل أيام بعد انتهاء إعارته لشبين، متسائلا: "لا أفهم سبب البلبلة؟ ومن المقصود بها؟ هل النادي الأهلي أم حراس مرمى الفريق؟".

وأردف "الغندور حارس مرمى مميز وسيكون له شأن في المستقبل سواء معنا أو أي ناد آخر، ولكنه على قوة قطاع الناشئين وفريق الشباب مواليد 1997، وعندما أحتاج حارسا من قطاع الناشئين أتواصل مباشرة مع الكابتن إكرامي لترشيح أي حارس".

وأوضح "لقد تحدثت مع عصام الغندور 4 دقائق، وأنهينا الأمر، انتهاء إعارته لا يسمح له بالمشاركة مع الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الجاري، لأن الموسم الجديد سيبدأ في سبتمبر المقبل، وإذا احتاج الفريق لخدماته سأتواصل مع كابتن إكرامي".

وأتم تصريحاته "هناك عمر رضوان أيضا فهو حارس معار طوال السنوات الثلاث الماضية مع الشرقية والرجاء والجونة، وملتزم معنا ولم يفتعل أي مشكلة واستفاد من تجربة الإعارة بخوض أكثر من 50 مباراة في الدوري الممتاز".