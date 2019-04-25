حكم مصري جديد في أمم إفريقيا 2019

أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم بأن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي "كاف" قررت ضم الحكم المصري المساعد أحمد حسام طه، لقائمة الحكام المشاركين في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وذكر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن طه سيسافر بصحبة الحكام المشاركين في البطولة إلى المغرب للمشاركة في معسكر يبدأ يوم السبت وحتى يوم الخامس من مايو المقبل لإعداد الحكام للبطولة وتدريبهم على تطبيق تقنية الفيديو.

يذكر أن لجنة الحكام اختارت 5 حكام من مصر للمشاركة في أمم إفريقيا 2019، 3 حكام ساحة وهم: جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا.

بالإضافة إلى حاملي راية وهما تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، قبل أن يتم إضافة أحمد حسام طه للقائمة النهائية للحكام المشاركين في البطولة.

🏁 حسام طه ينضم للحكام المصريين في "الكان". 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/8Ebxe8roFe — EFA.eg (@EFA) April 25, 2019

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الـ 21 من شهر يونيو المقبل وتنتهي في الـ 19 من شهر يوليو.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.