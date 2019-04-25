تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم.. وسيمبوري وإيميكا في الوسط أمام الأهلي

الخميس، 25 أبريل 2019 - 18:52

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف إسلام أبو سليمة في الزمالك

يتواجد أوستن أموتو المهاجم النيجيري في خط هجوم المصري، فيما يبدأ الثنائي الأجنبي إيميكا إيزي وسعيدو سيمبوري في وسط الملعب.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

وشهد تشكيل المصري، تواجد أوستن أموتو في الهجوم بمفرده، فيما يحرس أحمد مسعود المرمى.

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ويبدأ محمود حمد في مركز قلب الدفاع، فيما يبدأ عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود حمد – إسلام أبو سليمة – كريم العراقي.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا.

أمامهم: إسلام عيسى – سعيدو سيمبوري – محمد جابر.

الهجوم: أوستن أموتو.

ويحتل المصري المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

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