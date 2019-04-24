مونتيري يقترب من حصد لقب دوري أبطال الكونكاكاف بالفوز على تايجرز ذهابا‎

نجح مونتيري المكسيكي في تحقيق الفوز على تايجرز أونال بهدف نظيف في ذهاب نهائي دوري أبطال الكونكاكاف خارج قواعده.

"كلاسيكو ريجيومونتانو" بين قطبي شمال المكسيك يعد المواجهة الأولى بين الفريقين قاريا لتحديد هوية بطل النسخة رقم 54.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول برأسية من نيكولاس سانشيز من ركنية دورلان بابون.

وسيكون لقاء الإياب في ملعب مونتيري في الثاني من مايو المقبل لتحديد هوية بطل قارة أمريكا الشمالية.

وشارك الفرنسي بيير أندريه جينياك في اللقاء بدءا من الدقيقة 60 بعدما تعافى من الإصابة التي غيبته عن المشاركة في جميع مباريات البطولة السابقة، وكاد أن يحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> .@Rayados da la sorpresa y vence a @TigresOficial como local en la #FinalRegia. ¡Acá tenemos todas las acciones del partido! #SCCL2019 pic.twitter.com/5vTk1LYWTr — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 24, 2019

وسيكون على النمور تحقيق الفوز إيابا بفارق هدفين من أجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه بعد خسارة لقبي 2016 و2017.

بينما يسعى مونتيري لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه بعد الفوز بألقاب 2011، 2012، 2013 حال التعادل أو الفوز في لقاء الإياب أمام جماهيرهم.

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