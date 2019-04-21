على هامش إطلاق سلسلة هواتف F11 في مصر.. OPPO تعلن عن رعاية كأس الأمم وتجديد رعايتها للمنتخب

الأحد، 21 أبريل 2019 - 16:34

كتب : FilGoal

أوبو

على هامش إطلاق هاتفي F11 وF11 Pro يوم الاثنين الماضي وسط حشد من الحضور، أعلن خالد شكري مدير تخطيط التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة OPPO عن رعاية الشركة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام في مصر.

كما أعلن شكري عن تجديد دعم ورعاية OPPO للمنتخب المصري في مسيرته بكأس الأمم الإفريقية.

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وأكد خالد على سعادته بكون OPPO من ضمن الرعاة الرسميين لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر بالإضافة الى دعم المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، وتمنى التوفيق للفريق المصري والفوز بالبطولة.

ويأتي هذا الإعلان تأكيدا على استراتيجية الشركة لرعاية الرياضة المصرية، حيث قامت OPPO من قبل برعاية المنتخب الوطني في رحلته خلال كأس العالم روسيا 2018، هذا كما قامت برعاية الدوري المصري الممتاز لموسمين متتاليين آخرهم الموسم الحالي.

ومن خلال حفل الإطلاق أكد المتحدثون الرسميون لشركة OPPO على أهمية السوق المصري وكيفية بناء الثقة مع العميل المصري من خلال علامة OPPO التجارية التي تحظى بثقة كبيرة عالمياً، والاستهداف لتحقيق تلك الثقة داخل السوق المصرية.

ومع إطلاق هواتفها الجديدة F11 وF11 Pro ، فإن OPPO تأخذ ريادتها التكنولوجية فى مجال التصوير إلى خطوات أبعد، حيث يقدم الهاتف الجديد إمكانيات وتحديثات مطورة تجعله رائدا فى تصوير البورتريه، و خاصة في الإضاءة المنخفضة التى يكون فيها الأشخاص والمجموعات هم البطل الحقيقي، ويصبح الهاتف واحدا من أدوات تسجيل الذكريات واللحظات الرائعة التى يعيشها الشباب في حياتهم اليومية.

ويأتي هاتف F11 Pro ، نسخة ٦ جيجابايت ذاكرة عشوائية + ١٢٨ جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 6،990 جنيه مصري، أما هاتف F11، نسخة 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية + 64 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 5،590 جنيه مصري.

يذكر أن OPPO أطلقت قامت بإطلاق حملة ”مصر لا تنام“ بإستخدام الهاشتاج #حكاياتك_بعيون_جديدة، بالتعاون مع المصورة الفوتوغرافية المحترفة بتول الدعاوي، لتسجيل اللحظات الهامة في مشوار الإنسان لتحقيق أهدافه.

OPPO

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