مورينيو: لن يفاجئني فوز أياكس أو توتنام بدوري الأبطال

السبت، 20 أبريل 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - أياكس

لا يستبعد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق تتويج أياكس أو توتنام بدوري أبطال أوروبا رغم أن حظوظهما أقل من برشلونة وليفربول في الفوز بالبطولة.

وقال البرتغالي في حوار مع قناة روسيا اليوم:"سعيد حقا للناديين. حين تصل للدور نصف النهائي تكون حظوظك نسبتها 25%. لن يفاجئني فوز أياكس أو توتنام باللقب".

وواصل "حسنا، ربما أكون متفاجئا نوعا ما، لكن لن تصيبني صدمة لأن الفريقين في نصف النهائي وأحدهما سيصل إلى النهائي، والنهائي نهائي، مباراة واحدة. إنها 90 دقيقة، أهم مباراة في مسيرة معظم الناس".

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وأتم مورينيو الذي فاز باللقب في 2004 مع بورتو وفي 2010 مع إنتر ميلان "أياكس قتلة جبارين، وتوتنام فريق كبير في إنجلترا وأطاح بسيتي. أرى المواجهة 50/50".

وضرب أياكس بالتوقعات عرض الحائط ليجرد ريال مدريد من لقب البطولة قبل أن يطيح بيوفنتوس، بينما انتصر توتنام على دورتموند ثم أقصى مانشستر سيتي بعد مواجهة مثيرة.

ويستضيف توتنام مباراة الذهاب في 30 إبريل ثم يواجه أياكس في هولندا في 8 مايو.

بينما يلعب برشلونة أمام ليفربول، لقاء الذهاب في إسبانيا في 1 مايو والإياب بعد 6 أيام.

دوري أبطال أوروبا أياكس توتنام

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