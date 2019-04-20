جوارديولا ممتعضا: الحديث عن الفيديو ممل سخيف

لم يعجب جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي كثرة حديث الصحفيين عن استعانة الحكام بالفيديو في إدارة المباريات، وذلك بعدما حرم الفيديو المدرب الإسباني من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب برشلونة الأسبق في تصريحات صحفية:"الحديث عن الفيديو ممل سخيف. أحيانا يساعدك وأحيانا لا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استعان به ليساعد الحكام. ما الذي أستطيع فعله؟".

بعدما قرر يويفا الاستعانة بالفيديو في دوري الأبطال كان للتقنية تأثيرا كبيرا في المباريات وحسمت قرارات كثيرة مؤثرة آخرها إلغائها لهدف كاد يؤهل سيتي لنصف النهائي على حساب توتنام.

وكانت النتيجة تقدم سيتي في ملعبه بنتيجة 4-3 يوم الأربعاء في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي وسجل الهدف الخامس في الوقت البديل لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل ليتبخر حلم التأهل بعد تعادل الناديين في مجموع المواجهتين بنتيجة 4-4.

واستفاد سيتي من الفيديو في مباراة الذهاب حين استعان به الحكم ليحتسب ركلة جزاء أهدرها سيرخيو أجويرو ليرد توتنام بهدف الانتصار الذي سجله سون هيونج مين.

وودع جوارديولا مع سيتي بطولة دوري الأبطال من الدور ربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.