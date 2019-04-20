بالفيديو - بارما يحبط ميلان ويهدد تأهله للأبطال

أحبط بارما مضيفه ميلان بهدف متأخر أنهى مباراتهما بالتعادل بنتيجة 1-1 يوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، ليصبح الأخير مهددا بفقدان المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ميلان بهدف في الدقيقة 69 سجله صامويل كاستييخو بضربة رأس لكن ركلة حرة سددها برونو ألفيش بنجاح في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما أدركت التعادل في الدقيقة 87.

وارتقى بارما للمركز 11 ورفع رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد ميلان، رابع الترتيب، عند 55 نقطة.

وسيتفقد ميلان المركز الرابع إذا فاز روما أو أتلانتا على إنتر ميلان أو نابولي يومي السبت والأحد على الترتيب.

ويحتل روما المركز السادس ورصيده 54 نقطة وخلفه مباشرة بفارق نقطة وحيدة فريق أتلانتا.

ويتبقى لميلان 5 مباريات في البطولة ويحل الفريق ضيفا على تورينو في 28 إبريل.