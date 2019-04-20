بالفيديو - بارما يحبط ميلان ويهدد تأهله للأبطال

السبت، 20 أبريل 2019 - 14:28

كتب : FilGoal

ميلان

أحبط بارما مضيفه ميلان بهدف متأخر أنهى مباراتهما بالتعادل بنتيجة 1-1 يوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، ليصبح الأخير مهددا بفقدان المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ميلان بهدف في الدقيقة 69 سجله صامويل كاستييخو بضربة رأس لكن ركلة حرة سددها برونو ألفيش بنجاح في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما أدركت التعادل في الدقيقة 87.

وارتقى بارما للمركز 11 ورفع رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد ميلان، رابع الترتيب، عند 55 نقطة.

أخبار متعلقة

سجل جيد للمصريين مع حكم مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.. وخسارة لقب صلاح خارج قائمة رابطة المحترفين النهائية لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الكاف يعلن ملعب الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.. وحكمي مباراتي الذهاب والإياب

وسيتفقد ميلان المركز الرابع إذا فاز روما أو أتلانتا على إنتر ميلان أو نابولي يومي السبت والأحد على الترتيب.

ويحتل روما المركز السادس ورصيده 54 نقطة وخلفه مباشرة بفارق نقطة وحيدة فريق أتلانتا.

ويتبقى لميلان 5 مباريات في البطولة ويحل الفريق ضيفا على تورينو في 28 إبريل.

بارما ميلان الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

اقتحام لـ مران الأهلي من جانب أحد أعضاء الجمعية العمومية وهتافات ضد اللاعبين 14 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – رغم تأكُد هبوطه.. كييفو يفاجئ لاتسيو ويبعده عن المراكز الأوروبية 28 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - هدف زوله يكفي.. بايرن ينتصر على بريمن ويواصل تصدره للدوري 33 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - بتروجت 0 النجوم 0.. مباراة متكافئة 54 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في المقاصة لـ في الجول: مختار مختار مرشح بقوة لقيادة الفريق ساعة | الدوري المصري
بوكيتينو: إيديرسون رجل المباراة.. كنا نستحق أكثر من الهزيمة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك