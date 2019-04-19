محمد فضل: نعرض ملف بيع التذاكر على الكاف خلال أيام.. والمنتخبات المشاركة لها الأولوية

كشف محمد فضل مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 إن ملف نظام بيع تذاكر المباريات على رأس أولويات عمله لما يمثله من أهمية للشعب المصري، وأنه ينتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عنه لمناقشته وإقراره.

وأفصح فضل أن الاجتماع مع الجهة المسؤولة عن عملية بيع تذاكر المباريات سيكون لمناقشة النظام الالكتروني المقدم بكامل جوانبه وإتمام العمل عليه، تمهيدا لتقديمه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وأوضح فضل في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري "كما قلت مسبقا أن العمل على نظام بيع التذاكر ينتهي في الفترة بين 15 و20 ابريل الجاري. والآن ننتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عن هذا الملف وإتمام مناقشة النظام الالكتروني".

وأضاف "بعد تلك الخطوة نجتمع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعرض نظام بيع التذاكر حتى يتم إقراره ثم طرحه للجماهير".

وتلتزم مصر في نظام بيع التذاكر بالاتفاقية الرسمية الموقعة بين اللجنة المنظمة لكأس الأمم ورئيسها هاني أبو ريدة من جهة والكاف ورئيسه أحمد من جهة أخرى.

وشرح فضل في هذا الصدد "الدول التي تشارك منتخباتها في كأس أمم إفريقيا لها أولوية في شراء التذاكر بنظام محدد".

وأضاف "كذلك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم له حصة من التذاكر بسمات معينة من حيث العدد وأماكن المقاعد، والأمر نفسه ينطبق على الرعاة الرسميين في البطولة".

وأكد فضل "كل هذه الأمور نراعيها أثناء مناقشة ملف نظام شراء تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا مع الجهة المسؤولة قبل عرضه على الكاف لإقراره وطرحه على الجماهير رسميا".

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.