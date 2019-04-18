جازيتا: يوفنتوس يعيد التفكير في صفقة صلاح-ديبالا

الخميس، 18 أبريل 2019 - 13:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

مرة أخرى عادت صحف إيطاليا للحديث عن محمد صلاح النجم السابق لفيورنتينا وروما والذي يتمنى يوفنتوس الحصول على خدماته وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

يوفنتوس

وقالت الأخيرة إن فريق السيدة العجوز منفتح لصفقة تبادلية يحصل بموجبها على صلاح ويتخلى عن باولو ديبالا إلى ليفربول.

وكتبت أن صلاح يفضل الرحيل إلى ريال مدريد بدلا من يوفنتوس، مستندة إلى تقرير كتبته صحيفة آس وكذبه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر. (التفاصيل)

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وعنونت "صلاح الحلم" مشيرة إلى أن كريستيانو رونالدو يأمل تعزيز النادي لصفوفه بلاعبين مميزين ليستطيع المنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تفكير يوفنتوس في صلاح ليس مستبعدا لأن النجم البالغ عمره 26 عاما ضمن نخبة لاعبي العالم وتألق من قبل في الدوري الإيطالي مع فريقي فيورنتينا وروما.

وتحاول صحف إيطاليا التكهن بتحركات يوفنتوس تمهيدا لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة والتي حتما سيدخلها بقوة الفريق المنتمي لتورينو بعد وداعه المبكر لدوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

وديبالا من المرشحين للرحيل عن يوفنتوس وقد يعرضه بطل إيطاليا في مفاوضاته مع أندية أخرى.

يوفنتوس محمد صلاح

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