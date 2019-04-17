يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وتوتنام التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنام فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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نهاية المباراة

ق94: لا لا لا السيناريو أصبح أكثر جنونا.. الفار يلغي الهدف!

ق93: لا يا كرة القدم لا! ستيرلنج يضرب بالهاتريك! سيتي إلى نصف النهائي.

ق75: مانشستر سيتي يحتاج لهدف جديد للتأهل إلى نصف النهائي أما توتنام فيكفيه تلك النتيجة.

ق74: الحكم التركي كونيت شاكير يلجأ لتقنية الفيديو.

ق73: جووووووووووووووووووووووووول لورينتي يسجل الهدف الثالث لتوتنام.

ق59: جوووووووووووووووووووول أجويرووووو يسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق58: يا رباه إيدرسون يحرم توتنام من هدف رابع بعد رأسية قوية.

ق53: لوريس يتألق أمام تسديدة دي بروين ويحرم سيتي من هدف رابع.

ق47: سون يحصل على بطاقة صفراء بسبب تدخله على أجويرو ويغيب عن نصف النهائي للإيقاف حال تأهل توتنام.

انطلاق الشوط الثاني.

ق21: جوووووووووووووووووووووووووووول سترلينج يسجل الهدف الثاني له والثالث لسيتي.

ق11: جووووووووووووووووووووووووول يا رباااااااااه على المتعة التعادل لسيتي عن طريق بيرناردو سيلفا.

10: جووووووووووووووووووووووول ماذا يحدث لسيتي؟ سون يسجل الهدف الثاني لتوتنام بتسديدة مقوسة رائعة من على حدود منطقة جزاء السيتزينز.

ق9: خطأ قاتل من لابورتي في تشتيت الكرة وسون يسدد مباشرة في الشباك ليعلن عن تعادل سريع جدا جدا لتوتنام.

ق7: جووووووووووووووول سون يسجل هدف العادل لتوتنام.

ق5: سترلينج توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد بيمناه لتسكن الكرة شباك توتنام.

ق4: جوووووووول رحيم سترلينج يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي.

انطلاق اللقاء.