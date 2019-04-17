محدّث انتهت #ليلة_الأبطال – مانشستر سيتي (4) - (3) توتنام.. الديوك لنصف النهائي بسيناريو لا يصدق!

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 20:52

كتب : FilGoal

داني روز - توتنام - مانشستر سيتي - الصورة من ميرور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وتوتنام التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنام فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة

ق94: لا لا لا السيناريو أصبح أكثر جنونا.. الفار يلغي الهدف!

ق93: لا يا كرة القدم لا! ستيرلنج يضرب بالهاتريك! سيتي إلى نصف النهائي.

ق75: مانشستر سيتي يحتاج لهدف جديد للتأهل إلى نصف النهائي أما توتنام فيكفيه تلك النتيجة.

ق74: الحكم التركي كونيت شاكير يلجأ لتقنية الفيديو.

ق73: جووووووووووووووووووووووووول لورينتي يسجل الهدف الثالث لتوتنام.

ق59: جوووووووووووووووووووول أجويرووووو يسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق58: يا رباه إيدرسون يحرم توتنام من هدف رابع بعد رأسية قوية.

ق53: لوريس يتألق أمام تسديدة دي بروين ويحرم سيتي من هدف رابع.

ق47: سون يحصل على بطاقة صفراء بسبب تدخله على أجويرو ويغيب عن نصف النهائي للإيقاف حال تأهل توتنام.

انطلاق الشوط الثاني.

ق21: جوووووووووووووووووووووووووووول سترلينج يسجل الهدف الثاني له والثالث لسيتي.

ق11: جووووووووووووووووووووووووول يا رباااااااااه على المتعة التعادل لسيتي عن طريق بيرناردو سيلفا.

10: جووووووووووووووووووووووول ماذا يحدث لسيتي؟ سون يسجل الهدف الثاني لتوتنام بتسديدة مقوسة رائعة من على حدود منطقة جزاء السيتزينز.

ق9: خطأ قاتل من لابورتي في تشتيت الكرة وسون يسدد مباشرة في الشباك ليعلن عن تعادل سريع جدا جدا لتوتنام.

ق7: جووووووووووووووول سون يسجل هدف العادل لتوتنام.

ق5: سترلينج توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد بيمناه لتسكن الكرة شباك توتنام.

ق4: جوووووووول رحيم سترلينج يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي.

انطلاق اللقاء.

توتنام مانشستر سيتي ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

#ليلة_الأبطال – بوكيتينو: ما حدث لا يُصدق.. لهذا نحب كرة القدم ونتعلم منها 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماني: برشلونة من أفضل الفرق في أوروبا.. سنحاول الفوز عليهم 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: VAR اتخذ قرارا قاسيا.. والكرة لمست يد يورينتي في هدف توتنام 15 دقيقة | أوروبا
بعد "اتصالات إيجابية".. الأهلي يعلن: مباراة بيراميدز بحضور جماهيري 17 دقيقة | الدوري المصري
صربي سبق له التحكيم في مصر يقود الإسماعيلي والزمالك.. وخبير بالمنطقة العربية لـ الأهلي وبيراميدز 22 دقيقة | الدوري المصري
خميس الدوري – الحسابات والسيناريوهات والغيابات.. الصراع من أجل الدرع رقم 60 38 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك