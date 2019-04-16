انتهت #ليلة_الأبطال – برشلونة (3) - (0) مانشستر يونايتد.. انتصار البلوجرانا بثلاثية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة فاز في لقاء الذهاب في ملعب أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء.

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

62: يا رباااااه هدف رائع يضيع من ميسي بعدما حول سدد الكرة بركلة خلفية مزدوجة لكن تصويبته مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

ق61: جوووووووووووووووول كوتينيو يسجل الهدف الثالث لبرشلونة بطريقة راااائعة بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ق45+1: ميسي يراوغ فيل جونز ببراعة ويمرر إلى سيرجي روبرتو الذي يسدد مباشرة لكن دي خيا يتألق ويحرمه من هدف محقق.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: استسلام تام من يونايتد الذي يحتاج لتسجيل أربعة أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.

ق20: جوووووووووووووووول ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة.

ق16: خطأ قاتل من آشلي يونج لم يشتت الكرة وميسي يخطف الكرة ويسدد بيسراه في شباك دي خيا ليعلن عن الهدف الأول لبرشلونة.

ق12: الحكم يلغي ركلة الجزاء عقب مشاهدة الفيديو.

ق11: ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة فريد لراكيتيتش والحكم يلجأ للفيديو.

ق1: ماذا أضعت يا راشفورد؟ انفراد تام بمرمى برشلونة لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى خارج الملعب.

انطلاق اللقاء.